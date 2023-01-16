آلية السفر عبر معبر رفح غدا الثلاثاء

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء.

وقالت الهيئة في تعميم الكتروني، اليوم الإثنين، إنّ السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الثالثة من كشف المسافرين رقم (2023/2)، والحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/2).

وأكدت ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة.

ودعت إلى التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

ونبهت الهيئة إلى لزوم تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

وشددت على ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.

كشف المسافرين رقم (2023/2) اضغط هنا

الحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/2) اضغط هنا