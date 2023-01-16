"الشعبيّة": ملاحقة كوادرنا في الضفة لن يضعف عزيمتنا

أكَّدت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين اليوم الاثنين، أنّ استمرار قوات الاحتلال في استهداف المخيمات، ومداهمة المنازل، وحملات الاعتقال الواسعة التي تطال كوادرها في الضفة الغربية، لن تضعف عزيمتهم في مواجهة الاحتلال.

ورأت الشعبيّة، في بيان وصل "الرسالة نت"، أنّ كل هذه الجرائم تعكس حالة من الارتباك لدى الاحتلال وأجهزته الأمنيّة، التي ذاقت الويلات من أبناء الشعب الفلسطيني وتشكيلاته المُقاوِمة على امتداد الأرض الفلسطينيّة.

وشددت، على أن هذه المداهمات والإجراءات، لن تقف حائلاً أمام فعالياتهم وقدرتهم على مواجهة السجان وصلف الاحتلال العنصري.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، فجر اليوم، وداهمت عدة منازل من بينها القيادي في "الشعبية" نضال أبو عكر، واندلع على إثرها مواجهات، أسفرت عن استشهاد الطفل عمر خمور (14 عامًا) واعتقال آخرين.