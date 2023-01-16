هدمت جرافات بلدية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، غرفة سكنية في بلدة بيت حنينا، شمال شرق القدس، فيما تواصل آليات أخرى تجريف "أرض الحمراء في سلون جنوب المسجد الأقصى.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت حي الأشقرية في بلدة بيت حنينا شمال القدس، وهدمت غرفة سكنية لعائلة "خضر".

وأشارت المصادر إلى أن هذه الغرفة شيدتها عائلة "خضر" على أرضها، خوفا من استيلاء المستوطنين عليها.

ورفضت محكمة الاحتلال، في الثاني عشر من آب/ أغسطس الماضي، طلب العائلة بوقف هدم منازلها الخمسة، وأجبرتها على هدمها ذاتيا.

وفي السياق ذاته، واصلت قوات الاحتلال والجمعيات الاستيطانية، أعمال التجريف والحفريات داخل "أرض الحمراء" التي استولى عليها المستوطنون نهاية الشهر الماضي في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى.

وبحسب شهود عيان، فإن جرافات الاحتلال أجرت أعمال تجريف، واقتلعت أشجارا في الأرض الواقعة بالقرب من مسجد عين سلوان.

وأكد الشهود أن طواقم بلدية الاحتلال قامت بصب الباطون في الأرض؛ لوضع بوابة الكترونية تمنع دخول سكان الحي إليها.

وأرض الحمراء كانت جزءًا من النظام المائي لعين سلوان التاريخية، وكانت في الأصل بركتين عظيمتين لتجميع ماء العين والأقصى لخدمة سكان القدس القديمة.

وصباح الـ 26 من ديسمبر 2022، استولى مستوطنون على الأرض بحمايةٍ من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي قمعت الأهالي الذين حاولوا منع المستوطنين من الاستيلاء على تلك الأرض.