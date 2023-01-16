"تويتر" تفكر ببيع أسماء مستخدمين لزيادة الإيرادات

تدرس "تويتر" إمكانية بيع أسماء حسابات بعض مستخدمي الشبكة الاجتماعية، بهدف زيادة الإيرادات.

وقالت صحيفة "ذا نيويورك تايمز" الأمريكية، إن "الشركة بدأت مناقشة فكرة إمكانية إجراء مزادات عبر الإنترنت لبيع أسماء مستخدمي تويتر، إذ يمكن لبعض المستخدمين الحصول على أسماء معينة كان قد استخدمها غيرهم عبر الشبكة، وإن هذه الخطوة قد تساعد تويتر على زيادة الإيرادات.

وقال إيلون ماسك إن تويتر ستبدأ قريبًا في تحرير 1.5 مليار من أسماء المستخدمين بالموقع، مشيرًا إلى أنه سيتم حذف الحسابات غير النشطة.

ولا تسمح سياسة تويتر بشراء أسماء مستخدمي تويتر أو بيعها، وعلى الرغم من وجود هذه القاعدة، فقد تمكن عديد من الأشخاص على مدى سنوات من شراء الأسماء المرغوبة عن طريق السوق السوداء.