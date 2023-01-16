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^200 مثال: غزة العزة
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بالصورة: أبرز إنجازات شؤون العشائر والاصلاح بغزة للعام 2022
16 يناير 2023 . الساعة: 06:41 م
الرسالة نت - غزة
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/275913
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غزة
العشائر
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