حماس: الاحتلال لن يرى جنوده الأسرى إلا بصفقة تبادل

أكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أن الاحتلال الصهيوني لن يرى جنوده الأسرى لدى كتائب القسام إلا بصفقة تبادل مشرفة.

وقال قاسم في تصريح صحفي: "إن المقاومة قادرة على الإفراج عن أسرانا، وأثبتت في كل المحطات قدرتها على الإبداع في الوسائل والأدوات"، مشددا على أن الاحتلال لن يرى جنوده الأسرى لدى القسام إلا بصفقة تبادل مشرفة.

وأضاف: "أن ما نشرته كتائب القسام من تسجيل مصور لأحد الجنود الأسرى الصهاينة لديها يؤكد جدية القسام في التعامل مع ملف الأسرى وقضية صفقة التبادل".

وبيّن قاسم أن الحكومات الصهيونية المتعاقبة تمارس حالة من المماطلة والتسويف، والتضليل المتعمد للجمهور الصهيوني حول وضع الأسرى لدى القسام وصحتهم.