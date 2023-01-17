هنية يهنئ البرغوثي بإعادة انتخابه أمينًا عامًا لحركة المبادرة الوطنية

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اليوم الثلاثاء، الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية، مهنئًا إياه بنجاح المؤتمر الوطني العام للحركة وتجديد الثقة له بانتخابه أمينًا عامًا للحركة.

وأكد هنية خلال الاتصال على متانة العلاقة الثنائية مع حركة المبادرة الوطنية، وضرورة استمرارها وتطورها، مشددًا على دور المبادرة الوطنية في الساحة الفلسطينية، وعلى مواقفها الوطنية والحفاظ على الثوابت الفلسطينية.

من جانبه أثنى الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي على اتصال رئيس الحركة، مشددًا على متانة العلاقة مع حركة حماس، وأن المبادرة و حماس في مركب واحد على طريق مواجهة الاحتلال.