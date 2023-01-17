بث مباشر مباراة الأهلي وسموحة اليوم الثلاثاء في الدوري المصري، يتساءل محبي الرياضة عن رابط بث مباشر مباراة الأهلي وسموحة، والقنوات الناقلة، وتعتبر ضمن منافسات نصف نهائى كأس مصر نسخة 2021- 2022.

ويستعد الأهلى لمواجهة سموحة فى السادسة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر نسخة 2021- 2022.

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بث مباشر الأهلي وسموحة

وينتظر فريق بيراميدز الفائز من هذه المباراة، بعدما حقق الفوز فى نفس الدور أمام الزمالك بركلات الترجيح فى اللقاء الذى أقيم على استاد القاهرة الدولى.

ويعد الأهلى صاحب الرقم القياسى فى التتويج بالبطولة برصيد 37 مرة وبفارق 9 بطولات عن الزمالك صاحب المركز الثانى فى عدد مرات التتويج.

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تردد بين سبورت على عرب سات

تردد القناة : 12379

معدل الاستقطاب : أفقي (H).

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 6/5.

30.5درجة شرق

تردد قناة الكأس one الرياضية القطرية المفتوحة

التردد: 11919

استقطاب الموجة: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4

إشارة ارسال البث DVB-S2

معدّل تردد الموجة 8PSK

مل تصحيح الخطأ: 4/3.

وهكذا قد نكون عرضنا لكم من موقع "الرسالة نت"، رابط بث مباشر مباراة الأهلي وسموحة والقنوات الناقلة وموعد عرضها.

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