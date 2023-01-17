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حتى تكون الأسرة سوية نفسياً- إليك بعض النصائح

حتى تكون الأسرة سوية نفسياً- إليك بعض النصائح
حتى تكون الأسرة سوية نفسياً- إليك بعض النصائح

الرسالة نت

 تتميّز الأسرة السعيدة بالتزام أفرادها مع بعضهم البعض، ويظهر ذلك من خلال وجود الثقة والمسؤولية الاجتماعية بين أفراد الأسرة.

 والتزامهم بالسلوكيات المسموح بها، وحتى تكون الأسرة سوية نفسياً نقدم لكم بعض النصائح:

 

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1. لابد أن تجيد فن الحوار والتفاهم. 

2. ويجب أن  تحمي حدودها من كثرة التدخلات الخارجية. 

3. وعليها أن تكون قليلة النقد كثيرة السماع والإنصات. 

4. ولابد لها من إظهار الإهتمام لكافة الأفراد من أكبرهم إلى أصغرهم. 

 

 

5.  وعليها أن توجد الحد الأدنى من العيش الكريم ( غذاء، ملبس، ومنام ، دواء عند الحاجة).

6. وعليها أن تهتم بالبذور الداخلية أكثر من اهتمامها بالقشور الخارجية. 

7. ويجب أن تحرص على عدم غياب دور الأب أو الأم في العملية التربوية والأسرية ( فغياب أحدهم مصنع الأمراض). 

8. لا تستشر إلا من هو أهل للاستشارة والاختصاص. 

9. لا مفر من بعض الانفتاح اجتماعياً حتى لا تعزل نفسها. 

10. وفي النهاية الاهتمام بأمر دينها فهو صمام أمن من موتها وانحلالها.

 

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