الكويت.. الإعلان عن نتائج الثانوية العامة بالأسماء 2023، يبحث الأهالي في الكويت عن رابط نتائج الثانوية العامة 2023 للاطمئنان على أبنائهم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في الكويت عن إعلان نتائج الثانوية العامة 2023، وذلك بعد الانتهاء من مرحلة التصحيح وتدقيق كافة الأوراق.

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موعد نتائج الثانوية بالكويت

تقوم المدارس في دولة الكويت برفع نتائج الطلاب على موقع الوزارة فور الانتهاء من تصحيح وتدقيق كافة الأوراق.

ووصل عدد المدارس الإجمالي التي قامت برفع نتائج الطلاب إلى 798 مدرسة بحسب الإحصائية التي أُجريت في 17 يناير 2023.

وستظهر النتائج بالرقم المدني ورقم المقعد، كما أعلنت الجهات المسؤولة اليوم الثلاثاء، أنه سوف يتم تقديم النتائج من خلال تطبيق سهل الإلكتروني بعد اعتمادها رسمياً من قبل الوزارة.

رابط نتائج الثانوية في الكويت

يمكن الحصول على نتيجة طالب الثانوية العامة من موقع الوزارة عبر عدة خطوات منها الانتقال إلى موقع وزارة التربية "اضغط هنا".

ومن ثم النقر على "قائمة الطالب" في الشريط العلوي، و اختيار "نتائج الطلبة" من القائمة التي تظهر أمامك.

وقم بإدخال رقم الطالب المدني، ورقم الطالب التسلسلي، وأخيراً النقر على أيقونة "بحث".

وذلك يمكنك من الحصول على نتيجة أي طالب ثانوية من خلال النقر على الرابط، ومن ثم كتابة رقم الطالب المدني ورقمه التسلسلي والنقر على أيقونة “بحث” لعرض النتيجة.

وهكذا قد نكون عرضنا لكم موعد ورابط وطريقة البحث عن نتائج الثانوية العامة في الكويت للعام الجديد 2023.

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