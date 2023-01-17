31 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال ال24 ساعة الأخيرة

تواصلت أعمال المقاومة بالضفة الغربية والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 31 عملًا مقاوما بالضفة والقدس، أبرزها 10 عمليات إطلاق نار، وإحراق مواقع عسكرية للاحتلال، وإلقاء عبوات ناسفة وزجاجات حارقة، والتصدي لاعتداءات المستوطنين وتحطيم مركباتهم.

ففي جنين، أطلق مقاومون النار وألقوا عبوات ناسفة، صوب قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة قباطية جنوب غرب المدينة.

واستهدف المقاومون بالرصاص وبعبوة ناسفة حاجز الجلمة العسكري، وأطلقوا النار تجاه مستوطنتي "شاكيد" و"ميراف"، وصوب قوات الاحتلال عند حاجز برطعة ودوار فرعون.

وأطلق المقاومون النار صوب قوات الاحتلال في حلحول وقرب مخيم الفوار في الخليل، وحطم الشبان الثائر مركبات المستوطنين قرب مستوطنة "غوش عتصيون" المقامة على أراضي الفلسطينيين في المدينة.

وتصدى المقاومون لقوات الاحتلال بالرصاص خلال اقتحامها بلدة طمون في طوباس.

وألقى الشبان الثائر زجاجات حارقة صوب موقع عسكري للاحتلال قرب قلقيلية، ما أدى لإحراقه واشتعال النيران فيه.

واندلعت مواجهات في 13 نقطة مواجهة، شهدتها مناطق القدس ورام الله وطوباس وسلفيت وطولكرم وقلقيلية وأريحا والخليل وبيت لحم، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

وخلال عام 2022، رصد مركز معلومات فلسطين معطى، مقتل (31) إسرائيليا أغلبهم من الجنود وأصيب أكثر من (525) آخرين، جراء تنفيذ أكثر من (12188) عملا مقاوماً، منها (848) عملية إطلاق نار، و (37) عملية طعن أو محاولة طعن، و (18) عملية دهس أو محاولة دهس، إضافة لعملية تفجير مزدوجة واحدة.