تعرف على أماكن معرض أهلاً رمضان 2023 في مصر، يتساءل الكثير من الأفراد في مصر، عن أماكن معرض أهلاً رمضان 2023، في جميع المحافظات للسلع الغذائية التي تنظمها مديرية التموين.

وتحتوي المعارض على العديد من السلع الغذائية منها السكر والمكرونة والأرز والزيت والدقيق، والعديد من الأصناف التي تتخطى 100 صنف.

معارض أهلاً رمضان 2023

يهتم المواطنون في مصر بمعرفة أماكن معرض أهلاً رمضان 2023، في جميع المحافظات المصرية للسلع الغذائية التي تنظمها مديرية التموين بالتعاون مع المحافظات والغرف التجارية ومديريات التموين بكل محافظة.

وتوفر السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل حتى 50% خصم، وحماية للمواطنين من استغلال التجار واحتكارهم للسلع.

وتحتوي معارض أهلاً رمضان على السلع الغذائية مثل السكر والمكرونة والأرز والزيت والدقيق، فضلا عن المنظفات والبيض واللحوم والخضروات وغيرها الكثير.

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أماكن معرض أهلاً رمضان 2023

افتتحت مديرية التموين بمحافظة البحيرة بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية الطب البيطري معرض أهلاً رمضان بمدينة كفر الدوار.

ومدينة شبراخيت يضم كل منها 12 جناحاً للخضر والفاكهة والمواد الغذائية والألبان واللحوم والأسماك والدواجن بتخفيضات تصل حتى 30%.

وافتتح المهندس أحمد رعب وكيل مديرية التموين بمحافظة الدقهلية معرض أهلاً رمضان باستاد المنصورة الرياضى بتخفيضات تصل إلى 30%، يضم مختلف السلع الغذائية .

افتتاح عدة معارض أهلا رمضان ثابتة بالمحافظة فى مدينة ناصر بحى شرق وشارع سيتى وميدان العارف بالله وشارع الجرجاوية.

وعدة منافذ متنقلة وعقد شراكات مع سلاسل السوبر ماركت الكبرى بالمحافظة ليصل عدد منافذى أهلا رمضان بسوهاج 78 منفذا.

أسعار معرض أهلاً رمضان 2023

وتبدأ أسعار معرض أهلاً رمضان 2023، من 10 جنيهات لكيلو الأرز حتى 15 جنيهاً والسكر من 14 جنيها حتى 16 جنيها للكيلو، بينما سعر اللحوم البلدية 140 كيلو.

وافتتحت مديرية التموين بمحافظة الجيزة منها معرض المطاحن بشارع الملك فيصل ومعرض الوراق والبدرشين والصف وجنوب الجيزة.

جميعها تضم سلع غذائية بتخفيضات تصل حتى 50% فيبدأ سر المكرونة بها من 5 جنيهات بينما اللحم البلدى 140 جنيها للكيلو.



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