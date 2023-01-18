خطأ تحكيمي في هدف جافي أمام ريال مدريد

تحدث تقرير صحفي، أمس الثلاثاء، عن وجود خطأ تحكيمي قبل إحراز برشلونة، هدفه الأول أمام ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني.

كان برشلونة، حسم المباراة لصالحه (3-1)، ليحصد لقب السوبر الإسباني للمرة 14 في تاريخه.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فقد حدث خطأ تحكيمي قبل هدف جافي في النهائي، والذي جاء بعد أن مرر أنطونيو روديجر، الكرة إلى إدواردو كامافينجا، قبل أن يضغط لاعبو البارسا عليه لاستخلاص الكرة.

وذكرت الصحيفة أن روديجر كان لا يجب أن يكون موجودا في الملعب أثناء تلك اللعبة، بعد أن تلقى ضربة على رأسه من كورتوا قبل دقيقة واحدة من الهدف.

وأمر حكم المباراة بإيقاف اللعب، لأن الأمر بات إلزاميا، حتى يدخل الجهاز الطبي لفحص المدافع الألماني.

وذكرت أن الحكم منح الكرة إلى ريال مدريد عقب استئناف اللعب، رغم أنها قبل الإيقاف لم تكن في حيازة الملكي، وكانت في منطقة نزاع بين الفريقين.

وأخطأ حكم المباراة في السماح لروديجر بدخول الملعب بعد ثانيتين فقط من لعب الكرة، وكان يجب على الحكم الرابع أن يتأكد أولا من سلامة المدافع من الجهاز الطبي، لكن ذلك لم يحدث.

وفور مشاركة روديجر، مرر الكرة إلى زميله كامافينجا، وهي اللعبة التي تسببت في الهدف الأول لصالح برشلونة.