مستوطنون يقيمون حفلا استفزازيا بمحيط المسجد الإبراهيمي

أقام مستوطنون، مساء اليوم الأربعاء، حفلا استفزازيا صاخبا في محيط المسجد الإبراهيمي، وفي الطرقات المؤدية إليه، في مدينة الخليل.

وبحسب مصادر محلية، فإن مجموعة من المستوطنين الذين يقطنون البؤر الاستيطانية المقامة في الخليل، أقاموا حفلا استفزازيا صاخبا في محيط "الإبراهيمي" والطرقات المؤدية إليه، وبالقرب من منازل المواطنين.

وبات المستوطنون ينفذون استفزازات بشكل يومي في قلب المدينة، بهدف استفزاز مشاعر المواطنين والتضييق عليهم.

ونفذ المستوطنون 755 اعتداءً بالضفة منذ بداية العام 2022 وحتى 22 ديسمبر/ كانون أول المنصرم، منها 594 اعتداءً خلفت أضرارًا في ممتلكات الفلسطينيين و161 أسفرت عن إصابات، وفق معطيات نشرها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.