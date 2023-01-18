نقابة المحامين بالضفة تعلّق العمل أمام المحاكم غدًا الخميس

أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين بالضفة الغربية، تعليقها للعمل أمام محاكم الجنايات على اختلاف أنواعها ودرجاتها غدًا الخميس.

وقالت النقابة في بيان تلقته "الرسالة نت"، اليوم الأربعاء، إنها ستعلق العمل أمام المحاكم النظامية والعسكرية والادارية ومحاكم التسوية والنيابات والمؤسسات العامة دون أي استثناءات يوم غد الخميس.

وأكدت "النقابة" على استمرار الاعتصام في محكمة نابلس حتى الساعة الثانية من عصر يوم غد، داعيةً الهيئة العامة للالتحاق بالاعتصام اعتبارًا من الليلة.

وفي 11 يناير/كانون الثاني الجاري، قررت نقابة المحامين الفلسطينيين البدء بخطوات احتجاجيّة بعد "فشل الحوارات وتنصّل الحكومة من التفاهمات الموقعة مسبقًا"، حسب قولها.

وأعلنت "النقابة" تجميد المشاركة وإلغاء أي تفاهمات مع الحكومة بخصوص تأطير المساعدة القانونية ووقف الحديث بها مع أي جهة كانت وحصر العمل بها في نقابة المحامين.

ونفذ المحامون الفلسطينيون في أوقات سابقة فعاليات احتجاجية على تلك القوانين التي تقول نقابة المحامين إنها تمثل "إجحافًا في الإجراءات الجزائية، وتحجم حق الدفاع".