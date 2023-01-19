جدول مباريات اليوم الخميس 19 يناير 2023 والقنوات الناقلة

سيكون ختام مسابقة كأس الخليج العربي "خليجي 25" بالمواجهة المرتقبة في النهائي بين العراق وعمان، محط أنظار الجماهير بلا شك.

المباراة الأخرى المثيرة للاهتمام هي كأس موسم الرياض، التي ستجمع بين نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان، وفي مقولة أخرى، كريستيانو رونالدو ضد ليونيل ميسي.

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وتقام مباراة مهمة وكبيرة في الدوري الإنجليزي تجمع بين مانشستر سيتي وتوتنهام، مؤجلة من الجولة السابعة.

على الصعيد العربي تقام مباريات في الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري، وكذلك مباريات في الجولة ذاتها من الدوري السعودي.

مباريات اليوم في كأس الخليج العربي "خليجي 25"

العراق × عمان - (19:00 العراق، 20:00 عمان) - الرياضية العراقية، الرابعة العراقية، عمان الرياضية، أبوظبي الرياضية، دبي الرياضية، الكأس الرياضية، الرياضية السعودية

مباريات اليوم في كأس موسم الرياض

نجوم الهلال والنصر × باريس سان جيرمان - (20:00 السعودية، 19:00 مصر) - beIN Sports HD، beIN Sports HD 2

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر سيتي × توتنهام - (22:00 مصر، 23:00 السعودية) - beIN Sports HD 1 Premium

مباريات اليوم في كأس ملك إسبانيا

أتلتيكو سبتة × برشلونة - (21:00 مصر، 22:00 السعودية) - SSC HD 1

فياريال × ريال مدريد - (22:00 مصر، ٢٣:٠٠ السعودية) - SSC HD 2

مباريات اليوم في كأس إيطاليا

أتالانتا × سبيزيا - (16:00 مصر، 17:00 السعودية) - AD Sports HD 1

لاتسيو × بولونيا - (19:00 مصر، 20:00 السعودية) - AD Sports HD 1

يوفنتوس × مونزا - (22:00 مصر، 23:00 السعودية) - AD Sports HD 1

مباريات اليوم في الشان 2023

غانا × السودان - (21:00 السودان، 20:00 الجزائر) - beIN Sports HD 4

مباريات اليوم في الدوري المصري

المقاولون العرب × أسوان - (14:45 مصر، 15:45 السعودية) - OnTime Sports HD 1

البنك الأهلي × الاتحاد - (16:45 مصر، 17:45 السعودية) - OnTime Sports HD 2

بيراميدز × فاركو - (19:00 مصر، 20:00 السعودية) - OnTime Sports HD 1

مباريات اليوم في الدوري السعودي

العدالة × الباطن (15:30 السعودية، 14:30 مصر) - SSC HD 1

الاتحاد × الفيحاء (18:00 السعودية، 17:00 مصر) - SSC HD 1