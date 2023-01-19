إضراب شامل بمخيم جنين حدادًا على روح الشهيدين بواقنة وجبارين

عمّ الاضراب الشامل اليوم الخميس، كافة مناحي الحياة مخيم جنين، حدادا على أرواح الشهيدين جواد بواقنة وأدهم جبارين.

وجاء الإضراب بعد إعلان القوى الوطنية في مدينة جنين، عن إضراب شامل، حدادًا على روح الشهيدين بواقنة وجبارين، وتنديدًا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، عن استشهاد المواطن جواد فريد بواقنة (38 سنة) بعد إصابته برصاصة في الصدر، والمواطن أدهم محمد باسم جبارين (28 سنة) بعد إصابته برصاصة أعلى البطن، أطلقها عليهما جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على جنين.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت فجر الخميس، عملية عسكرية واسعة في مدينة جنين، شملت عددًا من المخيمات والبلدات.

وفي أعقاب الاقتحام، اندلعت اشتباكات ومواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال، ترافق ذلك مع محاصرة منزل القيادي في كتائب شهداء الأقصى ماهر التركمان.