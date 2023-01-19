منصور يدعو مجلس الأمن لمواجهة تدابير (إسرائيل) غير القانونية

دعا مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، مجلس الأمن الدولي إلى التصدي لتدابير (إسرائيل) الأحادية غير القانونية التي تهدد إمكانية إحلال السلام وفقًا لمبدأ حل الدولتين.

وقال منصور، خلال نقاش مفتوح عقد مساء الأربعاء في مجلس الأمن حول الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية: "إن السلام ما زال ممكنًا؛ لكنه ربما يضمحل، إلا إن كان مجلس الأمن مستعدًا لاتخاذ إجراءات فورية وفق القانون الدولي".

وأضاف: "نحن نواجه وضعًا عبثيًا نجد فيه توفير الحماية لمن ينتهك القانون، ومحاسبة من يستحق الحماية، و(إسرائيل) تعتبر أن العالم لا يستطيع أن يحاسبها على تصرفاتها الأحادية، وتسمح لنفسها بمعاقبتنا لأننا نتجه للمجتمع الدولي".

وتابع منصور،"أن (إسرائيل) تتصرف على هذا النحو؛ بسبب إفلاتها من العقاب وتواصل التنكر لكل القرارات الأممية".

وأشار إلى أنها "تواصل الاستيطان وقتل الفلسطينيين وتشويههم بما فيهم الأطفال، وتواصل حملات الاعتقال التعسفية الجماعية، وتحتجز مئات الجثامين للشهداء وتحرم أسرهم من إمكانية دفنهم بكرامة".

ودعا إلى التصدي للتدابير الأحادية غير القانونية وتحديدًا في القدس، بما في ذلك التدابير التي تمس الوضع القائم، فالحكومة (الإسرائيلية) الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو تذكر علنًا ما تريد القيام به، وبرنامجها هو مواصلة الاستيطان والضم.