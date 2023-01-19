جبارين: الأسير المحرر ماهر يونس سطّر ملحمة صمود تاريخية

هنأ عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" زاهر جبارين الأسير المحرر البطل ماهر يونس بالحرية والانتصار على السجّان.

وقال جبارين في تصريح تهنئة اليوم الخميس: "إن الأسير البطل يونس قضى أربعة عقود من الصبر والثبات خلف القضبان، مسطراً ملحمة صمود تاريخية، في مقارعة السجّان".

وأكد أن الأسير الفلسطيني وشعبنا الأبي المقدام يثبت أنه أقوى من الظلم والطغيان، مشيرا إلى أنه كما انقضت سنوات القهر خلف القضبان سينتهي الاحتلال، وهو إلى زوال.

وأضاف: "هنيئاً لماهر يونس الحرية، هنيئاً لفلسطين وشعب فلسطين وأحرار العالم، والعاقبة لأسرانا البواسل كافة".