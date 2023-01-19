أمن السلطة بالضفة يعتقل القيادي في فتح منير الجاغوب

كشفت مصادر أمنية، اليوم الخميس، عن قيام جهاز الاستخبارات بالضفة باعتقال مسؤول العلاقات العامة في مفوضية التعبئة والتنظيم بحركة فتح منير الجاغوب منذ الليلة الماضية.

وكان الجاغوب قد انتقد سلوك أجهزة السلطة، حيث ندد باعتقال أجهزة السلطة أخيه معتصم الجاغوب من أحد مقرات الأجهزة الأمنية.

وتابع: "كنا نهاجم من ينتقدنا ونصفهم بالجواسيس ولكن عندما نخوضُ التجربة بنغير رأينا، مش معقول الواحد يظل صامت، بعد الكرامة ما بظل إشي، الظلم ظلمات، يا ويلو إلى بظلم الناس في الدنيا".

وأضاف: "بكرة لما تنزل تحت ما بنفعك إشي.. بنفعك ضميرك".

وهاجم رئيس المكتب الإعلامي لحركة فتح "منير الجاغوب" قادة السلطة وفَتحَ النار حول الفساد المستشري في أجهزة السلطة عقب اعتقال أجهزة السلطة لشقيقه "معتصم" أحد عناصر الأجهزة الأمنية.

وذكرت المصادر أن "منير الجاغوب" هاجم قادة السلطة ولا سيما رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية "زكريا مصلح" ورئيس الضابطة الجمركية "إياد بركات".

وقال "الجاغوب" في التسجيل "السيد زكريا مصلح أنت لا تملك أمرك ولا تحكمها من يحكمها أشخاص آخرون وأنت ليس مجرد إلا شخص يوقع أوراق ولا يعرف على ماذا يوقع".

وتابع "أخوي معتصم يا سيدي افصلوه الأرزاق على الله.. ولكن هذا يدل على عدم وجود القانون وأصغر من أن تكونوا قادة في مؤسسة فيها صلاح خلف وقادة كبار".

وواصل الجاغوب حديثـه "يا صغار القيمة والقامة أيها المارقون على هذه المؤسسة.. عار عليك عثمان يا عبد الله وتكون تافه وصغير بالصورة هاي.. إياد بركات من أول يوم مقتنع أنت لا تصلح لأي موقع ف هذه البلد، ـولكن لا أعلم كيف يتم تعيينكم بهذه الطريقة وأنت عار على كل المؤسسة العسكرية واضطريت أحكي اسمك يا معفن".

المصدر: فلسطين الآن