تعرف على تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديد 2023، يبحث محبي الرياضة عن تردد قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة الجديد 2023.

وتتميز القناة بقدرتها العالية على جذب المشاهدين لما تقدمه من برامج رياضية ومتابعة الأحداث الرياضية بشكل مباشر مما يجعلها مفضلة لدى الكثير.

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تردد قناة أبو ظبي 2023

تردد قناة أبو ظبي 2023 الرياضية الجديد على قمر نايل سات جاء على النحو التالي:

التردد 11411

معدل الترميز 30000

معامل تصحيح الخطأ 4\3

معامل الاستقطاب افقي

تردد قناة أبو ظبي 2

التردد 12226

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 4\3

معامل الاستقطاب أفقي

تردد قناة أبو ظبي 3

التردد 11372

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 4\3

معامل الاستقطاب أفقي

تردد قناة أبو ظبي عرب سات

التردد 11804

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 4\3

معامل الاستقطاب أفقي

وهكذا قد نكون عرضنا لكم ترددات قناة أبو ظبي الرياضية 2023، لمشاهدة الألعاب الرياضية بشكل واضح وحصري.

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