اجتماع فصائلي بغزة لتشكيل ائتلاف وطني وبرنامج عمل موحد

كشف مصدر مطلع عن عقد اجتماع، دعت له الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، مع عدد من الفصائل الفلسطينية، ناقشت فيه ضرورة الاتفاق وطنياً لتشكيل ائتلاف وطني للاتفاق على برنامج عمل وطني مشترك كاستراتيجية وطنية لمواجهة حكومة الاحتلال الفاشية وانهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

وبحسب المصادر، فقد جرى نقاش مستفيض ومعمق حول بنود هذا البرنامج الوطني المشترك وآليات انجازه وستواصل الفصائل نقاشها للاتفاق نهائيا على هذا الامر بما يشمل كافة اماكن تواجد شعبنا في الداخل والخارج.

واتفقت القوى ضرورة البدء في مرحلة جديدة من الكفاح المتواصل حتى نحقق امال شعبنا في الحرية والعودة والاستقلال.