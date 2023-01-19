بث مباشر: اقتحامات ورقصات للمستوطنين أمام باب العامود

هاجمت شرطة الاحتلال (الإسرائيلي)، مساء الخميس، عددا من الشبان الفلسطينيين واعتدت على بعضهم تزامنًا مع بدء اقتحام عشرات المستوطنين في منطقة باب العامود بالقدس.

وأفادت مصادر إعلامية، أن قوات الاحتلال قمعت الشبان ولاحقتهم واحتجزت أحدهم في المنطقة.

وأضافت أنها منعت دخول وخروج المقدسيين من باب العامود، وعملت على تفريغ مدرجات المنطقة تمهيدًا لاقتحام المستوطنين.

وقبيل ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال 5 فتية من حي رأس العامود ببلدة سلوان في مدينة القدس، مساء اليوم.

ووفق إفادة مصادر محلية، فإن المعتقلين هم: أحمد وأيهم نواف السلايمة، ومصطفى عقل السلايمة، ومعتز خضر السلايمة، ومحمد خليل السلايمة.

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