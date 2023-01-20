المزيني: الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عما يتعرض له المسجد الأقصى

قال القيادي في حركة حماس أسامة المزيني، إن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عما يتعرض له المسجد الأقصى من استهداف ممنهج.

وأكد المزيني خلال وقفة في غزة نصرة للقدس والأقصى ودعمًا للمقاومة بالضفة، أن المسجد الأقصى المبارك في خطر بفعل الحفريات وتدنيس المستوطنين لباحاته.

وأوضح أن السلطة تقدس التنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني وهذا يجرئه على الاعتداء على شعبنا.

وطالب السلطة بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني.

وحذر حكومة الاحتلال الصهيوني من محاول فرض التقسيم الزماني والمكاني ومحاولة التغيير الواقع فيه.

وأضافةالمزيني أن ما يحدث في المسجد الأقصى سيفجر الأوضاع في المنطقة بأكملها.

وتابع "كل التحية لأبطال المقاومة في الضفة وهم عنوان البطولة وشرف فلسطين".

وأكد أن المسجد الأقصى ساحة النزال هو عنوان الصراع مع الاحتلال الصهيوني.

وطالب شعبنا في الضفة والقدس والداخل للنفير العام لصد عدوان المحتل ومستوطنيه.

وتابع "غزة يدها على الزناد ولن نترك الميدان وسنبقى مساندين للمقاومة بالضفة، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام جرائم الاحتلال الصهيوني.