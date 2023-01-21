انطلاق عملية الاقتراع في انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة

انطلقت، اليوم السبت، عملية الاقتراع في انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة.

وبحسب اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية والصناعية، برئاسة القاضي أحمد ولد علي، فإن صناديق الاقتراع فتحت عند الساعة الثامنة صباحاً أمام 1591 ناخبا، وتستمر حتى الساعة الرابعة مساء.

ويتنافس في العملية الانتخابية 25 مرشحا لاختيار 13 عضوا لمجلس إدارة الغرف التجارية، مع الإشارة الى أن انتخابات الغرف تُجرى لأول مرة في جميع محافظات الوطن، ضمن برنامج زمني متسلسل.

وتأسست غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة عام 1954 لرعاية المصالح التجارية والصناعية لأعضائها والمحافظة عليها بما يعزز من فرص تحسين الاقتصاد الفلسطيني.

وأجريت الانتخابات في غرف محافظات أريحا والأغوار، وبيت لحم، وطوباس وسلفيت، وبالتزكية في غرف محافظات دير البلح، ورفح، وخان يونس، وشمال غزة، وجنين، وقلقيلية، ورام الله والبيرة من أصل 18 غرفة.

ومن المقرر أن يعقد وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي الذي يشرف على العملية الانتخابية مؤتمرا صحفيا في مقر الغرفة؛ للحديث عن مجريات العملية الانتخابية في الغرف التجارية الصناعية.