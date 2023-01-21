براتب 1448 دولار.. الأونروا بغزة تعلن عن وظيفة شاغرة، أعلنت الأونروا بغزة عن وظيفة شاغرة في المكتب الإقليمي بالقطاع.

وذكرت الأونروا مهام ومؤهلات الوظيفة وهي (مساعد نداء الطوارئ) Emergency Appeal Assistant ، وجاءت على النحو التالي:

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مؤهلات الوظيفة

درجة البكالوريوس في المحاسبة.

يشترط أن يكون لديك أربع سنوات من الخبرة في المحاسبة العامة ، أحدها في مجال الإدارة المالية.

يجب أن يكون لديك القدرة على استخدام الكمبيوتر والعمل على تطبيقات جداول البيانات المختلفة مثل Excel.

من المستحسن أن يكون لديك معرفة بنظام وإجراءات المحاسبة والميزنة في الأونروا ، على سبيل المثال SAP.

من المستحسن أن يكون لديك خبرة على وجه التحديد في ميزانية المشروع.

معرفة جيدة باللغتين العربية والإنجليزية تحدثا وكتابة.

مهام الوظيفة

يساعد موظف دعم نداء الطوارئ في تصميم وتنفيذ وصيانة نظام الدعم المالي والإداري لوحدة نداء الطوارئ.

ويعد ويحافظ على تقارير شهرية لأنشطة نداء الطوارئ باستخدام إجراءات نظام الإدارة المالية (FM) ونظام المشروع (PS) .

مساعدة موظف دعم نداء الطوارئ في إدارة النظام المالي لنداء الطوارئ.

تجميع وتحليل إحصاءات الميزانية والمعلومات المالية الأخرى ذات الصلة فيما يتعلق بنداء الطوارئ حسب الاقتضاء.

الدخول والتحقق واسترداد البيانات المحاسبية في نظام الإدارة المالية (FM) ونظام المشروع (PS) كما هو مطلوب.

يساعد موظف دعم نداء الطوارئ في التخصيص والتعديل ومتابعة الالتزامات وتسوية الالتزامات المعلقة لضمان تلبية أهداف وغايات المشروع ضمن تخصيص الميزانية والإطار الزمني للمشاريع

يعد ويحافظ على التقارير المالية لموظف دعم EA.

صياغة المراسلات المتعلقة بمهامه / مهامها.

يؤدي واجبات أخرى قد يتم تعيينها.

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