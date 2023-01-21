تفجير عبوة قرب جنود الاحتلال عند حاجز قلنديا ومداهمات بالقدس

فجّر شبان فلسطينيون، الليلة الماضية، عبوة محلية الصنع استهدفت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) المتمركزة عند حاجز قلنديا العسكري بمدينة القدس المحتلة.

وأطلقت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) قنابل مضيئة فوق حاجز قلنديا؛ للبحث عن منفذي عملية التفجير الذين انسحبوا من المكان بسلام.

وفي سياق متصل، شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات فجراً، طالت عددا من منازل الفلسطينيين في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب المقدسي علي الطويل خلال مداهمات في بلدة سلوان المقدسية.

وينفذ جيش الاحتلال حملات اعتقال ومداهمات شبه يومية في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، تطال النساء والشيوخ والأطفال.

وتصاعدت المواجهات وأعمال المقاومة في الفترة الأخيرة، تزامناً مع استمرار الاحتلال في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني.

حرية نيوز