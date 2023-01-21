تخفيض عمولة صرف المنحة القطرية.. هل ستؤثر على نسبة الصرف؟، قررت شركة " "Pal Payالتابعة لمجموعة بنك فلسطين بخفض قيمة عمولة أصحاب نقاط توزيع المنحة القطرية المعتمدين من الأمم المتحدة، مقابل كل عملية صرف من 2-1 شيكل.

صرح أصحاب نقاط توزيع المنحة القطرية المعتمدين من الأمم المتحدة، أن شركة "بال باي" عمدت تقليص قيمة عمولتهم من شيكلان كانوا يتقاضونها في عام 2020، إلى 1.5 شيكل منذ شهر كانون الثاني (يناير) 2022، وصولاً إلى شيكل واحد بداية العام 2023″.

توقيع عقد جديد للمنحة القطرية

وفي ذات السياق، أوضح صاحب مكتب الأسمر لخدمات الاتصالات محمد قديح أنهم “تلقوا رسائل بالتوجه لفروع الشركة للتوقيع على تجديد صرف المنحة القطرية ليتفاجأوا بتخفيض قيمة العمولة إلى شيكل واحد”.

وأشار إلى أنهم “اضطروا للتوقيع لضمان عدم ذهاب الخدمات من نقاطهم، كونها لا تقتصر فقط على صرف المنحة القطرية، وتشتمل على مساعدات أخرى لمنظمات الأغذية وغيرها”.

وأكد قديح أن “غابية النقاط التي وقعت على تجديد المنحة لن تصرفها إلا بعد الوصول إلى حل إشكالية العمولة كونهم معترضين على النسبة الموقع عليها”.

وشدد على أن” نقاط التوزيع وقعوا على عريضة رافضة لقرار تقليص العمولة إلى واحد شيكل”.







وطالب قديح، اللجنة القطرية الممولة للمنحة القطرية 100 دولار والأمم المتحدة التي ترعى عملية الصرف من خلال Pal Pay”” لضرورة الضغط عليها وإرجاع عمولة الصرف لقيمتها الأصلية شيكلان.

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ومن جانبه قال صاحب بقالة العائلة في خانيونس مجدي دكان إنه “تم الاتفاق مع PalPay”” على صرف المنحة القطرية مقابل شيكلان في بداية صرفها في قطاع غزة في عام 2020 ليتفاجؤوا بتقليصها إلى شيكل واحد إثر دعوتهم للتوقيع على تجديد عقد الصرف الخاص بعام 2023″.

وأضاف دكان أن” تقليص العمولة إلى شيكل واحد أمر غير مجدي مقارنة بالتكاليف التي يدفعها ملاك نقاط التوزيع للذهاب إلى بنك فلسطين من مسافات بعيدة لشحن الأرصدة على عدة مرات خلال اليوم الواحد لضمان استمرارية الصرف للمستفيدين من المنحة”.

وأشار إلى أن” أصحاب المحال التجارية ونقاط التوزيع الأخرى من مكاتب اتصالات تعتمد على عمولة المنحة في مواجهة سوء الأوضاع الاقتصادية وضمان استمرارية عملها في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة”.

الغرفة التجارية

من جهته، وصف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة وائل العاوور، خطوة تقليص عملة صرف المنحة القطرية من أصحاب المحال التجارية ونقاط التوزيع “بالتغول من بنك فلسطين”.

واعتبر العاوور” التصرف المتخذ من “Pal Pay” التابعة لبنك فلسطين بتقليص العمولة الغير مسئول”، مؤكداً أنه “كان الأجدر ببنك فلسطين الوقوف إلى جانب الأسر الفقيرة والمستورة التي تنتظر المنحة القطرية على أحر من الجمر لسد احتياجات أسرها”.

وقال العاوور إن” المحال التجارية التي تشرف على عملية الصرف مهمتها مساعدة الأسر على تسلم المبالغ المالية والتيسير عليهم”.

وأكد العاوور أن “عمولة ال 2 شيكل بالأساس مبلغ رمزي، ولا تشكل قيمة كبيرة”.

وشدد أن “محاولة بنك فلسطين التغول على أصحاب المحال نوع من الاستقواء على الضعفاء، وحجب الخدمة عن الأسر الفقيرة”.

ونوه العاوور على أن “الأولى ببنك فلسطين تسخير أرباحه لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني وخلق مشاريع تشغيلية تساعد في نهضة الاقتصاد الغزي كونه المستفيد الأكبر منذ قدوم السلطة الفلسطينية في عام 1994”.

وناشد العاوور، بنك فلسطين بضرورة التراجع عن خطوة تخفيض العمولة إلى شيكل واحد، والوقوف إلى جانب التجار وأصحاب المحال التجارية والاسر الفقيرة من أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وتصرف المنحة القطرية لقرابة 100 ألف أسرة فقيرة من خلال 322 نقطة توزيع في أنحاء متفرقة من قطاع غزة بشكل شهري بواقع 310 شواكل.

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