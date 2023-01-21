الفصائل تنعى الشهيد معالي وتدعو لتصعيد المواجهة مع الاحتلال

نعت فصائل فلسطينية الشهيد طارق عودة يوسف معالي (42 عامًا)، الذي أعدمه جيش الاحتلال بدمٍ بارد على جبل الريسان بالقرب من كفر نعمة شمال غرب رام الله.

وزفت حركة حماس الشهيد معالي مؤكدة أنّ شعبنا سيصعّد ثورته ضد الاحتلال وجرائمه حتى زواله.

وتقمت بالتعزية لذوي الشهيد ومحبيه، وأكدت أنّ شعبنا ومقاومتنا الباسلة سيواصلون نضالهم ضد الاحتلال، وسيواجهون جرائمه المتواصلة بمزيد من العمليات النوعية حتى زواله عن أرضنا ومقدساتنا.

وقالت الجبهة الشعبيّة: إنّ سياسة الإعدامات الميدانيّة التي ينفذها الاحتلال بحق أبناء شعبنا لن تتوقّف إلّا بالرد السياسي والكفاحي الحازم على هذه السياسة.

واعتبرت أنّ الصمت الدولي على انتهاكات الاحتلال وعدم محاسبته على جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني يشجّعه على الاستمرار باستباحة الدم الفلسطيني، داعيةً المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانيّة والحقوقيّة في العالم إلى التحرّك من أجل اتخاذ إجراءات جديّة لوقف هذه الانتهاكات.

من جانبها أكدت حركة المجاهدين أن الشهداء الأبطال هم طليعة النصر والتحرير، وأن الدماء التي تسيل على ثرى فلسطين الطاهرة هي وقود الثورة للخلاص الشامل بإذن الله.

ودعت المقاومين في الضفة الغربية لالتقاط رسالة الشهداء، والمبادرة بتصعيد المواجهة على كافة نقاط التماس مع العدو الغاصب.

واستشهد معالي، صباح السبت، برصاص مستوطن (إسرائيلي) بزعم محاولة طعنه قرب قرية "راس كركر" غربي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن المستوطن- الذي لم يُصب- أطلق النار على الشاب بزعم محاولة طعنه بـ"مفك"، ما أدى لاستشهاده فورا.