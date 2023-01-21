تعرف على حقيقة وفاة الشيخ محمد راتب النابلسي- التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وفاة الشيخ محمد راتب النابلسي.

وتفاعل الكثير مع خبر الوفاة اليوم السبت الموافق 21 يناير 2023، وذلك عن عمر يناهز الـ85 عاماً، مطالبين بالتعرف على الحقيقة.

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وفاة الشيخ راتب النابلسي

الشيخ محمد راتب النابلسي علامة بارزة في دعاة الدين الإسلامي، وله جمهور واسع من الوطن العربي والإسلامي قاطبة.

ونشر أحد المغردين على "تويتر" " أن لله وإن إليه راجعون فقد العالم الإسلامي الداعيه الكبير فضيلة الشيخ/ محمد راتب النابلسي عن عمر يناهز 85 سنه داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه الله فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان"

أن لله وإن إليه راجعون

فقد العالم الإسلامي الداعيه الكبير فضيلة الشيخ/ محمد راتب النابلسي عن عمر يناهز 85 سنه داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه الله فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان pic.twitter.com/YwvIH6dGlb — 🇪🇬hefny abd elsamie🇪🇬 (@MayorHefny) January 21, 2023

وكتب آخر "مش عارف ليش في ناس مستعجلين ع موت الشيخ محمد راتب النابلسي كلاكيت.. للمرة العشرطعش الشيخ بخير وعافية. أطال الله في عمره".

مش عارف ليش في ناس مستعجلين ع موت الشيخ محمد راتب النابلسي

كلاكيت.. 🎬 للمرة العشرطعش

الشيخ بخير وعافية. أطال الله في عمره — جمعة الغول (@mCnjfiDOZOIxGQX) January 21, 2023

حقيقة وفاة محمد النابلسي

أفادت الصفحة الرسمية للداعية الإسلامية محمد راتب النابلسي، بأن الأخير بصحة جيدة، ولا أساس من الصحة للشائعات المنتشرة حول وفاته.

ونشرت صفحة موثوقة للإعلام التالي: نشرت حسابات وصفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي خبرًا جاء فيه: "وفاة الداعية الإسلامي الشيخ محمد راتب النابلسي عن عمر يناهز ال٨٥ عاما".

الحقيقة أن الخبر غير صحيح: "إن فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي بخير وعافية ولله الحمد، ولا أساس للشائعات المنتشرة"

يُعتبر محمد راتب النابلسي من مواليد 29 يناير 1939، وهو داعية سوري، معاصر، له دروس ومحاضرات في الإعجاز العلمي والتفسير، والمنهج العلمي والمعرفة، اشتهر بسلسلته عن أسماء الله الحسنى، وعن الشمائل النبوية.

وهكذا قد نكون عرضنا لكم من موقع "الرسالة نت" حقيقة وفاة الشيخ محمد راتب النابلسي عن عمر يناهز 85 عاماً.

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