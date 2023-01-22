السجن المؤبد على متهم بغزة أدين بمحاولة القتل

أصدرت هيئة الجنايات الكبرى في غزة، حكمًا بالسجن المؤبد على المتهم (س/غ) على ما أدين به من التهم المسندة إليه في قضية محاولة القتل وإيقاع الأذى البليغ والسطو على بيت سكني والسرقة منه.

وكان المتهم ارتكب جريمة خلال عام 2022 عندما سطا على منزل المجني عليها (س.ب) وعندما اكتشفت أمره انهال عليها بالضرب وأشعل النار في المنزل بهدف قتلها وإخفاء آثار جريمته، لكن استطاعت المباحث العامة وطواقم التحقيق من الوصول إليه ومعرفة شخصيته خلال فترة وجيزة، ومن ثم أحيل للمحاكمة حسب الأصول.

يذكر أن هيئة الجنايات الكبرى بمحكمة بداية غزة قد دأبت منذ تشكيلها قبل عام تقريبًا على نظر الدعاوى الجنائية الخطيرة وسرعة الفصل فيها مع إعطاء المتهمين كافة حقوقهم القانونية، الأمر الذي أدى إلى ارتياح مجتمعي ورفع مستوى الردع العام.