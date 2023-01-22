الكتلة الإسلامية تعلن تأجيل خطواتها الاحتجاجية في جامعة النجاح

أعلنت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح بنابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، عن تأجيل خطواتها التصعيدية احتجاجًا على العقوبات التي فرضتها إدارة الجامعة بحق عدد من نشطائها.

وقالت الكتلة في بيان صحفي عقب مؤتمر عقدته اليوم الأحد في الحرم الجامعي القديم، إنها كانت بصدد الإعلان عن سلسلة خطوات احتجاجية على العقوبات التي فرضتها إدارة الجامعة، لكنها قررت تأجيل هذه الخطوات وإعطاء فرصة لجهود الحوار والوساطات.

وبينت أنه خلال الساعات الماضية تدخلت وساطات عديدة من شخصيات ومؤسسات وطنية ومجتمعية وتم التواصل مع بعض أعضاء مجلس الأمناء لإعطاء مهلة للحوار والوساطات لرفع الظلم عن الطلبة.

وأكدت الكتلة تمسكها بكل وسائل الاحتجاج والنضال النقابي والقانوني والحقوقي لنيل حقوق الطلبة ورفع الظلم الواقع عليهم.

وكانت إدارة الجامعة قد أصدرت في الأيام الماضية عقوبات بحق نشطاء من الكتلة الإسلامية بينها "الفصل" على خلفية مشاركتهم في مسير طلابي احتفالاً بذكرى انطلاقة حركة حماس الشهر الماضي.



