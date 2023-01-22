الأوقاف تستنكر إقدام المتطرف الدنماركي بالودان على حرق نسخة من القرآن الكريم

استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة إقدام المتطرف الدنماركي راسموس بالودان على حرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم, بعد سماح السلطات السويدية له.



وأعربت الأوقاف إدانتها لسماح السلطات السويدية لأحد المتطرّفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام سفارة جمهورية تركيا, مؤكدةً أن مثل هذا التصرف يؤجّج الكراهية والعنف، ويهدّد التعايش السلمي", ومن شأنه تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم وتشكّل استفزازًا خطيرًا لهم.



وطالبت وزارة الأوقاف علماء الأمة العربية والإسلامية, في أوروبا وكل مكان إلى التحرك الفاعل لتجريم هذه الأفعال، ومنعها "انتصاراً لله ولكتابه ولعقيدة المسلمين", داعية ً إلى ضرورة تقديم السويد اعتذارا رسمياً للمسلمين على هذه الجريمة.