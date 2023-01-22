أكد عارف أبو جراد نقيب موظفي السلطة الفلسطينية في المحافظات الجنوبية، أنّ الوعود التي ‏قطعتها قيادة السلطة باسترجاع الحوق لموظفي غزة، "لا تسمن ولا تغني من جوع".‏

وقال أبو جراد لـ"الرسالة نت" إنّ أدنى هذه الحقوق لم ‏تُرجع، بما في ذلك مستحقات الموظفين ‏الذين أحيلوا للتقاعد ثم تم ‏إرجاعهم.‏

وأوضح أنّ هذه الوعود تتبخر اليوم على وقع الحديث عن استقطاع (إسرائيلي) للمقاصة، "هذا ‏يعني أن شيئا من الوعود لن ينجز تحت هذا الستار".‏

وذكر أبو جراد أنّ الإجراءات المتخذة غير قانونية، "وغزة يجب ‏إنصافها كما كانت على الدوام ‏خزّان ثورة ومحضنا‏ للثوار، ولا يجوز أن تبقى رهينة المزاج والقرارات غير القانونية، على حد ‏تعبيره.‏

وكان المفوض العام للمحافظات الجنوبية في فتح أحمد حلس، قد طالب في كلمته بمهرجاني ‏انطلاقة الحركة وإحياء ‏ذكرى ‎وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات، بضرورة استرجاع حقوق غزة.‏

وردّ عليه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، "أن الحقوق لن تعاد ‏إلا بعودة ‏غزة للشرعية"، على حد وصفه!‏