أكد عارف أبو جراد نقيب موظفي السلطة الفلسطينية في المحافظات الجنوبية، أنّ الوعود التي قطعتها قيادة السلطة باسترجاع الحوق لموظفي غزة، "لا تسمن ولا تغني من جوع".
وقال أبو جراد لـ"الرسالة نت" إنّ أدنى هذه الحقوق لم تُرجع، بما في ذلك مستحقات الموظفين الذين أحيلوا للتقاعد ثم تم إرجاعهم.
وأوضح أنّ هذه الوعود تتبخر اليوم على وقع الحديث عن استقطاع (إسرائيلي) للمقاصة، "هذا يعني أن شيئا من الوعود لن ينجز تحت هذا الستار".
وذكر أبو جراد أنّ الإجراءات المتخذة غير قانونية، "وغزة يجب إنصافها كما كانت على الدوام خزّان ثورة ومحضنا للثوار، ولا يجوز أن تبقى رهينة المزاج والقرارات غير القانونية، على حد تعبيره.
وكان المفوض العام للمحافظات الجنوبية في فتح أحمد حلس، قد طالب في كلمته بمهرجاني انطلاقة الحركة وإحياء ذكرى وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات، بضرورة استرجاع حقوق غزة.
وردّ عليه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، "أن الحقوق لن تعاد إلا بعودة غزة للشرعية"، على حد وصفه!