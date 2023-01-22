رمضان 2023.. تعرف على فوائد الكركديه وطريقة تحضيره، يُكثر تناول العصائر في شهر رمضان المبارك 2023، خصوصاً بعد الصيام لساعات طويلة لتعويض الجسم عن ما فقده خلال فترة الصوم.

ويُعتبر الكركديه من المشروبات الرمضانية الشهيرة التي تفيد الجسم بالكثير من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم وامداده بالطاقة اللازمة.

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فوائد الكركديه

مشروب الكركديه يسهم في الحفاظ على نسبة الكوليسترول بالدم، خاصة مع الدهون التي يتناولها الكثيرون على الإفطار.

والكركديه في رمضان يساعد على إمداد الجسم بالسوائل الضرورية وزيادة حركة نشاط الجسم أثناء الصيام.

بينما الكركديه الدافئ يساعد على رفع ضغط الدم لمرضى الضغط المنخفض، والبارد يسهم في خفض الضغط لمن يعانون مشاكل الضغط المرتفع. .

ويحتوي على فيتامين سي الذي يعمل على تعزيز مناعة الجسم وتقويتها، والمساعدة على امتصاص الحديد بالجسم.

ويسهم مشروب الكركديه في الحماية من الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا والتخلص من الزكام، التي قد تؤدي إلى الإفطار بسبب تناول الأدوية

ويحتوي الكركديه على المعادن والفيتامينات اللازمة لحماية صحة الصائمين، ومنها فيتامين ج والذي يسهم في الوقاية من الأمراض المختلفة.

دعاء دخول شهر رجب 23.1.2023 . 🌙 روى عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا راى هلال قال اللهم بارك لنا فى رجب وشعبان وبلغنا رمضان واعنا على الصيام والقيام وحفظ اللسان وغض البصر ولاتجعل حظنا منه ااجوع والعطش 🌙 — Ahmed🖤 (@Ahmedelsayed942) January 22, 2023

ومن المشروبات الرائعة التي تساعد على التخلص من حالات الاكتئاب وتقلبات المزاج، كما أنه يقلل من التوتر والقلق الذي يشعر به البعض خصوصا قبل وجبة الإفطار.

ويعمل على التقليل من الوزن الزائد، لأنه يقلل من نسبة امتصاص السكريات والنشويات داخل الجسم.

والكركديه له دور في حماية الجهاز الهضمي، ويعد من الملينات الطبيعية للأمعاء الهامة في رمضان، ويعد من مدرات البول القوية.

طريقة تحضير الكركديه

نضع 2 كوب من الكركديه في وعاء كبير ويصب عليه الماء.

ويتم ترك الكركديه لمدة لا تقل عن 3 ساعات.

ونصفي الكركديه ونتخلص من الأوراق الباقية، ونضيف إليه السكر حسب الرغبة، ويقلب جيداً حتى يذوب السكر تماماً.

ويوضع بالثلاجة حتى يصبح بارداً، ويقدم بالهناء والشفا.

وهكذا قد نكون عرضنا لكم من موقع "الرسالة نت" بعض فوائد الكركديه وطريقة تحضيره، لمن يرغب في تناوله بشهر رمضان 2023.

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