وقفة جماهيرية برفح تنديدا بحرق المصحف في السويد

نددت الجماهير الفلسطينية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة بحرق القرآن الكريم في السويد، مؤكدين بأن الفعل المرفوض يمثل استفزازاً لمشاعر المسلمين، ويتنافى مع حرية التعبير.



وخلال وقفة أمام مسجد العودة في رفح دعت لها حركة حماس في محلية الشمالية "أ"، ومديرية الأوقاف والشؤون الدينية، ودار القرآن الكريم والسنة، رفع المشاركون الهاشتاقات والمصحف الشريف رفضاً لجريمة الحرق المشينة.



وقال القيادي في حركة حماس د. سليمان أبو ستة خلال كلمة له: إن السماح بحرق القرآن الكريم والاستهتار بمقدساتنا يعتبر جريمة تتنافى مع القيم والمبادئ الدينية و ستؤثر على جميع مبادئ التعايش بين الأديان.



وطالب أبو ستة بمحاسبة ومعاقبة كل من يتطاول ويعتدي على مقدسات ومعتقدات وأفكار الآخرين مهما كان، لأن هذا السلوك لا يصدر إلا نفسية مريضة وسلوك منحرف، ووقف العدوان بحق مقدساتنا بكل قوة.