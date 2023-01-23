"الخطوط السعودية" تعتزم إصدار تذكرة دخول لـ 4 أيام دون تأشيرة

تعتزم الخطوط السعودية، الناقل الوطني للمملكة، إصدار تذكرة تسمح للمسافرين على رحلاتها بدخول البلاد لمدة أربعة أيام بدون تأشيرة، وتتيح لهم أداء العمرة.

وقال متحدث الشركة عبدالله الشهراني، إن الخطوط السعودية ستعلن قريبا عن برنامج "تذكرتك تأشيرة" الذي يمكّن المسافر على متن رحلاتها من دخول السعودية لمدة 96 ساعة، ويستطيع من خلالها التجول في مناطق المملكة وأداء العمرة.

ولم يشر المسؤول السعودي إلى موعد إطلاق خدمة إصدار التأشيرة.

وذكر في تصريح لموقع "أخبار 24"، أنه عند قيام المسافر بشراء تذكرة، "سيتم سؤاله عن مدى حاجته للتأشيرة، فإذا أجاب بالموافقة سيكمل الإجراء الذي لا تتجاوز مدته 3 دقائق من الموقع ذاته دون الحاجة إلى اللجوء لموقع وزارة الخارجية للحصول على تأشيرة مثلما هو متّبع في بعض البلدان".

وأوضح أن سبب إصدار هذه الخدمة رغبة الكثير من الجاليات الإسلامية أن تكون السعودية نقطة توقف لهم، وخاصة مدينة جدة لأداء مناسك العمرة، ثم إكمال رحلتهم.

وزاد: "تذكرتك تأشيرة، ليست مقتصرة على مطار جدة فحسب بل يشمل المطارات الدولية كافة".

وأكد أن البرنامج الجديد سيزيد الطلب على الرحلات الدولية إلى السعودية، لافتا لاستعداد الشركة لزيادة الطلب على الرحلات الدولية بـ 40 بالمئة خلال العام الجاري.

وتستهدف السعودية 30 مليون معتمر بحلول العام 2030، بحسب برنامجها الإصلاحي "رؤية 2030".