تحديد موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار بشهر 1 يناير 2023 في هذا الموعد، يترقب عشرات ألاف المواطنين موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر 1 يناير 2023، حيث من المنتظر أن تصرف في غضون أيام.

وكشفت معارض شركة باي بال للتقسيط، عن بدء صرف المنحة القطرية لنحو 103 ألف أسرة مستفيدة، بواقع 100 دولار شهرياً.

شركة باي بال للتقسيط نشرت عبر حسابها في فيس بوك موعد صرف المنحة قائلةً ،" غداً سيتم البدء بصرف المنحة القطرية ولمدة عام كامل بنفس القيمة".

وأضافت الشركة عبر حسابها أنه ستصل الرسائل الخاصة بالصرف خلال ال ٢٤ ساعة القادمة.

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موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار بشهر 1 يناير 2023

ويتزامن صرف المنحة القطرية 100 دولار دوماً مع دخول السفير القطري محمد العمادي إلى قطاع غزة، والذي يتلوه مباشرة الإعلان عن موعد صرف المنحة القطرية.

تجديد المنحة القطرية 2023

وأعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، عن استمرار العمل بالمنحة القطرية بقيمة 100 دولار للعائلات الفقيرة للعام الجديد 2023.

وقالت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة عزيزة الكحلوت، إنه سيتم تجديد المنحة القطرية لعام 2023 المقبل، بنفس الآلية السابقة.

وبينت أن قوائم أسماء المستفيدين المعتمدة سابقاً ستبقى كما هي، ولا توجد معلومات حول إضافة أسماء جديدة.

وللفحص بمجرد التفعيل على الرابط التالي "اضغط هنا".

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار بشهر 1 يناير 2023

ومنذ أواخر عام 2018 تقدم قطر منحة نقدية لنحو 100 ألف أسرة في قطاع غزة بواقع 100 دولار لكل أسرة، ضمن تفاهمات ترعاها بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال (الإسرائيلي).

وتصرف المنحة القطرية للمستفيدين في غزة من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

وتأتي المنحة القطرية في محاولة للتخفيف من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها سكان غزة بفعل الحصار (الإسرائيلي) المتواصل منذ أكثر من 16 عامًا.

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