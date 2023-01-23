بكيرات: الحاضنة الشعبية شكلت درعاً للمقاومة والمرابطين في الأقصى

قال رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث ناجح بكيرات، إن الحاضنة الشعبية مثلت دورًا مهمًا للمقاومة الفلسطينية والمرابطين في المسجد الأقصى المبارك.

وأكد بكيرات أن مدينة القدس تتعرض لانتهاكات خطيرة منذ مجيء الحكومة الصهيونية المتطرفة، وأن هناك خطة صهيونية شاملة لتحييد المسجد الأقصى المبارك وخنقه.

وأشار إلى أن الاحتلال يسعى لتحقيق الحُلُم الصهيوني في المسجد الأقصى المبارك، ويفرض قيودًا داخل باحاته.

وأوضح أن الاحتلال يسعى لبناء الكنيس الصهيوني وهيكله المزعوم، ولنقل الشمعدان إلى داخل المسجد الأقصى وقبة الصخرة.

وأضاف: "كل المشاريع الصهيونية التي تقام في المسجد الأقصى والحفريات تحته هي تحضير لبناء الهيكل المزعوم".

وأشار بكيرات إلى أن حكومة الاحتلال تهدف لفرض واقع جديد داخل باحات المسجد الأقصى، وتسعى لإنهاء دور الأوقاف الإسلامية فيه.

وشدد على أن المرابطين لا يزالون يدافعون عن المسجد الأقصى المبارك، مبينا أنه إذا لم تتحرك الأمتان العربية والإسلامية نصرةً له فإن وضعه سوف يتغير جذريًا.

ونبه إلى أن المسجد الأقصى يعيش أخطر مراحله التاريخية، والاحتلال يسعى للقضاء على الهوية الفلسطينية العربية.