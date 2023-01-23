"حماس": ترحيل أهالي الخان الأحمر يأتي ضمن سياسة التطهير العرقي

اعتبرت حركة حماس إإعلان الاحتلال نيته ترحيل أهالي الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة، بأنه يأتي ضمن سياسة التطهير العرقي التي تأسست عليها "الفكرة الصهيونية" ومارستها كل حكومات الاحتلال المتعاقبة.

وقال حازم قاسم المتحدث باسم الحركة في تصريح صحفي له، اليوم الاثنين، إن "ترحيل المواطن صاحب الحق في الأرض سياسة عنصرية تمارسها حكومة الاحتلال لصالح تضخيم المستوطنات، وهذه السياسة ستتصاعد في ظل حكومة المستوطنين الفاشية الحالية".

وأضاف قاسم: "الجماهير الفلسطينية التي خرجت اليوم في قرية الخان تعلن أن الأرض فلسطينية ولا يمكن للاحتلال طرد الفلسطينيين منها، وهذه المعركة ستكون لصالح شعبنا صاحب الأرض والمكان".