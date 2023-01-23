حماس تدعو شعبنا في القدس للالتحام مع أهلنا في الخان الأحمر

دعا المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع جماهير شعبنا الفلسطيني في مدينة القدس للالتحام مع أهلنا في قرية الخان الأحمر وتعزيز صمودهم والتصدي لمخططات الاحتلال الصهيوني.

وقال القانوع في تصريح صحفي، اليوم الإثنين: "إن اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى ورفع العلم الصهيوني ونوايا الاحتلال تهويد قرية الخان الأحمر وتهجير أهلها يأتي في إطار السلوك الإجرامي المتصاعد الذي تنتهجه حكومة الاحتلال المتطرفة بحق شعبنا ومقدساته".

وأكد أن كل محاولات الاحتلال الصهيوني في تهويد الخان الأحمر وتهجير سكانه لن تنجح أمام تشبث شعبنا بأرضه وتمسكه بحقه فيها، وستسقط أهداف الاحتلال أمام صمود شعبنا.