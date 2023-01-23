السعودية تُعيّن 34 امرأة في مناصب قيادية

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجدين "الحرام" و"النبوي" في المملكة العربية السعودية، تعيين 34 امرأة في مناصب قيادية بهدف تطوير الخدمات لقاصدات الحرمين الشريفين.

وقالت رئاسة الحرمين في بيان لها مساء أمس الأحد، إن رئيسها العام عبد الرحمن السديس، قرر تكليف 34 قيادية في وكالات وإدارات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، والمسجد النبوي ووكالة شؤون المسجد النبوي النسائية.

وأشارت إلى أن القرار يهدف إلى تطوير الخدمات لقاصدات الحرمين الشريفين.

وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين أن قرار التعيين ضمن النقلات النوعية التي تسعى لتحقيقها للمرأة السعودية المؤهلة في خدمة قاصدات الحرمين، واستثمارا للكفاءات النسائية وتنفيذ للخطوات التطويرية في مجالات تمكين المرأة".

وفي شهر أغسطس/آب 2021، أعلنت رئاسة شؤون الحرمين للمرة الأولى، تعيين سيدتين بمنصب مساعد للرئيس العام.

ومطلع العام 2023 الجاري، أعلنت هيئة السكة الحديدية السعودية، تخريج 32 سيدة لقيادة قطار الحرمين الأسرع بالمملكة.