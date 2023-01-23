نادر يونس: الاحتلال منزعج من احتفالات استقبال كريم وماهر

أكدّ نادر يونس شقيق الأسير المحرر عميد الأسرى ماهر يونس، أن الاحتلال استدعى شقيقه أول أمس لمدة ساعتين، وداهم المنزل على مرتين، بسبب انزعاجه من استقبال المهنئين.

وقال يونس لـ"الرسالة نت" إن الاحتلال أبدى انزعاجا من تصريحات ماهر حول جنين وغيرها من مظاهر المقاومة، كما أنزعج من استقبال المهنئين؛ الذين يتوافدون من كل حدب وصوب لتهنئته بالإفراج عنه بعد 4 عقود أمضاها مع ابن عمه كريم في السجن.

وأوضح يونس أن شقيقه لم يتعهد بشيء وخرجا بعد ساعتين من الاستجواب.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر كريم يونس، للمرة الثانية، اليوم الاثنين، في محاولة لترهيب العائلة وتنغيص فرحتها ومحاولة تقييد هذه المظاهر، بحسب نادر.