المحكمة الدولية الكاس تحدد موعد حسم قضية اتحاد كرة السلة والمغازي

حددت المحكمة الرياضية الدولية الكاس مواعيد عقد الجلسات الخاصة بالقضية التي رفعها اتحاد كرة السلة وخدمات المغازي التي ظهرت على الساحة المحلية الفترة الماضية وتدخلت فيها المحكمة الرياضية الفلسطينية.

وقررت محكمة الكاس عقد 3 جلسات أيام 7-9-11/ فبراير القادم، بحضور أطراف القضية اتحاد كرة السلة ونادي خدمات المغازي على أن يتم بعدها إعلان الحكم النهائي.

وكانت المحكمة الرياضية الفلسطينية قد حكمت بإعادة ترتيب الفرق وتخسير كافة الأندية التي استفادت من فترة القيد الثالثة وهو ما يعني أن المغازي سيكون بطلاً للدوري.

ورغم قرار المحكمة الرياضية لمصلحة المغازي إلا أن اتحاد كرة السلة لم يلتزم ولم يطبق قرار المحكمة الرياضية وأبقى القرارات على حالها بتتويج البريج باللقب الذي جرى في الملعب دون أن يستكمل الإجراءات الإدارية والمالية للتتويج.

وأعلن خدمات المغازي عن مقاطعة أنشطة اتحاد كرة السلة الذي رفض تطبيق قرارات المحكمة الرياضية، وعدم المشاركة في بطولة الدوري في الموسم الجديد، الأمر الذي جعل اتحاد كرة السلة يقرر تهبيط المغازي للدرجة الأولى وتحرير جميع لاعبيه من قيوده.

واضطر خدمات المغازي للتوجه للمحكمة الرياضية الدولية الكاس لحسم القضية وهو ما دفع اتحاد كرة السلة للتقدم بقضية مشتركة لمحكمة الكاس بتكلفة بلغت 34 ألف دولار.