"هيومن رايتس": إجراءات الاحتلال بحق الأجانب تُفاقم عزلة الفلسطينيين

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن إجراءات سلطات الاحتلال الجديدة بشأن دخول الأجانب إلى الضفة الغربية، تهدد بمفاقمة فصل الفلسطينيين عن المجتمع المدني العالمي.

وأشارت "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الاثنين إلى تعرض 13 شخصا أجنبيا لصعوبات خلال سنوات في دخولهم الضفة الغربية، وعن مخاوفهم بشأن تأثير التعليمات الجديدة عليهم.

وأوضح التقرير أن هذه الإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول 2022 وعُدِّلت في ديسمبر/كانون الأول 2022، تحدد إجراءات تفصيلية لدخول الأجانب إلى الضفة الغربية.

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" إريك غولدستين، إن سلطات الاحتلال تزيد من صعوبة قضاء الوقت في الضفة الغربية.

وأشار إلى أن الاحتلال يتخذ المزيد من الخطوات لجعل الضفة الغربية مثل غزة، حيث يعيش مليونا فلسطيني فعليا في عزلة عن العالم الخارجي منذ أكثر من 15 عاما.

وأضاف "غولدستين"، أن هذه السياسة صممت لإضعاف الروابط الاجتماعية، والثقافية، والفكرية التي يحاول الفلسطينيون الحفاظ عليها مع العالم الخارجي.

ورفضت سلطات الاحتلال في تموز/ يوليو 2022، منح مدير شؤون "إسرائيل" وفلسطين في "هيومن رايتس ووتش" عمر شاكر تصريحا لدخول الضفة الغربية لمدة أسبوع بغية إجراء أبحاث ولقاءات.