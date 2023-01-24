الاحتلال يهدم قرية العراقيب للمرة 212 على التوالي

هدمت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) صباح اليوم الثلاثاء، قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب للمرة 212 على التوالي.

وأفاد مراسل الجرمق الإخباري بأن القوات الإسرائيلية شرعت بهدم مساكن أهالي قرية العراقيب وعرائشهم وبمصادرة ممتلكاتهم.

وهدمت القوات (الإسرائيلية) قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف قبل نحو شهر في 25 من ديسمبر/كانون أول 2022، حيث تقتحم القوات القرية شهريًا وتقوم بهدم العرائش والمساكن.

وهذه هي عملية الهدم الاولى للقرية منذ مطلع عام 2023، حيث هدمت القوات القرية 15 مرة خلال عام 2022، و14 مرة خلال عام 2021.

وتقتحم القوات (الإسرائيلية) شهريًا قرية العراقيب في النقب وتقوم بهدم مساكنها وترويع أهلها، إذ يعيد أهالي القرية ترميم عرائشهم ومساكنهم مجددًا بعد كل عملية هدم.

ويقف أهالي قرية العراقيب يوم الأحد من كل أسبوع وقفة احتجاجية لمطالبة السلطات (الإسرائيلية) بكف يدها عن العراقيب وأهلها ومساكنها.

ويؤكد أهالي العراقيب في أعقاب كل عملية هدم على أن أرض العراقيب لهم ولن يخرجوا منها على الرغم من الملاحقات المستمرة لهم وهدم قريتهم مرارًا خاصة في أيام الحر أو البرد الشديدين.

وتسكن قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف 22 عائلة يبلغ عددهم حوالي 800 نسمة، يعتاشون من تربية المواشي والزراعة الصحراوية، إذ تمكن السكان في سبعينيات القرن الماضي وحسب قوانين وشروط السلطات (الإسرائيلية) من إثبات حقهم بملكية 1250 دونمًا من أصل آلاف الدونمات من الأرض.