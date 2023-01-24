سلطات الاحتلال تقرر هدم منزل في حي البستان ببلدة سلوان المقدسية

عاد خطر الهدم يطرق أبواب حي البستان في بلدة سلوان المقدسية، وذلك بعد إصدار سلطات الاحتلال قراراً يقضي بهدم أحد المنازل.

وقررت محكمة الاحتلال اليوم، هدم منزل عائلة الرشق في بلدة سلون جنوب المسجد الأقصى، بعد 16 عاماً من المقارعة في المحاكم.

ويتهدد خطر الإخلاء والهدم كامل حي البستان في سلوان، لإقامة حديقة على أنقاض المنازل، بعد رفض كافة المخططات الهيكلية التي قدمت لترخيص الحي بأكمله.

كما يهدد خطر الإخلاء نحو 300 منزل فلسطيني سواء في حي بطن الهوى ببلدة سلوان أو في حي الشيخ جراح، إلى جانب تسهيلات حكومة الاحتلال أمام تسجيل الأراضي للمستوطنين في القسم الغربي في حي الشيخ جراح، بادعاء أنهم يملكون أراضي في المنطقة قبل عام 1948.

وخلال عام 2022 نفذت قوات الاحتلال (306) عمليات هدم وتجريف في القدس المحتلة، وسلمت ما يزيد عن (220) قراراً وإخطاراً بالهدم.

وشملت قرارات الهدم منازل ومحال تجارية في أحياء مقدسية عدة، منها حي الشيخ جراح وحي واد الربابة وحي بطن الهوى وحين عين اللوزة وحي البستان وحي واد ياصول ببلدة سلوان، وحي وادي الجوز، وفي بلدات جبل المكبر، والعيساوية، وصورباهر، وعناتا، وكفرعقب، والطور، ومخيم شعفاط، وبيت حنينا والولجة.