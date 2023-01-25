تعرف على طرق إنقاص الوزن في رمضان 2023، يبحث الأفراد عن طرق لإنقاص الوزن للحصول على جسم مثالي، ولكن يحتاج الجسم لطرق صحية وصحيحة.

ولا يزال من الممكن تحقيق أهداف إنقاص الوزن وفقدان الدهون أثناء الصيام في شهر رمضان 2023، وقد يكون هدفاً صعب تحقيقه لدى العديد من الأشخاص.

الطرق الصحيحة لإنقاص الوزن

هناك بعض الطرق التي يدعمها العلم والتي لها تأثير على إنقاص الوزن ويمكن أن نطبقها في رمضان 2023، وتتضمن هذه الاستراتيجيات ممارسة الرياضة، وتتبع السعرات الحرارية، وغيرها.

فإذا أراد شخص ما إنقاص الوزن في رمضان 2023، أو أي وقت، فيجب أن يكون على دراية بكل ما يأكله ويشربه كل يوم.

ووجدت إحدى الدراسات أن التتبع المستمر للنشاط البدني ساعد في إنقاص الوزن وفي الوقت نفسه، وجدت دراسة أخرى وجود علاقة إيجابية بين فقدان الوزن وتكرار مراقبة تناول الطعام وممارسة الرياضة.

والأكل الواعي هو ممارسة حيث ينتبه الناس إلى كيف وأين يأكلون الطعام يمكن لهذه الممارسة أن تمكن الناس من الاستمتاع بالطعام الذي يأكلونه والحفاظ على وزن صحي.

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كالجلوس لتناول الطعام، ويفضل أن يكون ذلك على منضدة، وتجنب المشتتات أثناء الأكل لا تشغل التلفاز أو الكمبيوتر المحمول أو الهاتف.

والأكل ببطء خذ وقتًا لمضغ الطعام وتذوقه تساعد هذه التقنية في إنقاص الوزن، حيث تمنح دماغ الشخص وقتًا كافيًا للتعرف على الإشارات التي تشير إلى أنه يشعر بالشبع، مما يساعد في منع الإفراط في تناول الطعام.

واتخاذ خيارات غذائية مدروسة اختر الأطعمة المليئة بالعناصر الغذائية المغذية والتي تشعرك بالشبع.

ويمكن أن ينظم البروتين هرمونات الشهية لمساعدة الناس على الشعور بالشبع هذا يرجع في الغالب إلى انخفاض هرمون الجريلين الجوع وارتفاع هرمونات الشبع الببتيد.

قلل من الحلويات في رمضان 2023، وكذلك لا تفطر على المشروبات السكرية، وابتعد عن الكربوهيدرات المكررة وهي أطعمة معالجة بكثافة ولم تعد تحتوي على الألياف والمواد المغذية الأخرى.

نصائح لإنقاص الوزن رمضان 2023

أظهرت العديد من الدراسات أن الحصول على أقل من 5-6 ساعات من النوم كل ليلة يرتبط بزيادة الإصابة بالسمنة هناك عدة أسباب وراء ذلك.

وتشير الأبحاث إلى أن النوم غير الكافي يبطئ العملية التي يقوم فيها الجسم بتحويل السعرات الحرارية إلى طاقة، تسمى عملية التمثيل الغذائي.

عندما يكون التمثيل الغذائي أقل فعالية، قد يخزن الجسم الطاقة غير المستخدمة على شكل دهون. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي قلة النوم إلى زيادة إنتاج الأنسولين والكورتيزول، مما يؤدي أيضًا إلى تخزين الدهون.

ويؤدي الإجهاد إلى إطلاق هرمونات مثل الأدرينالين والكورتيزول، والتي تقلل في البداية الشهية كجزء من استجابة الجسم للقتال أو الهروب.

ويشير الكورتيزول إلى الحاجة إلى تجديد مخزون الجسم الغذائي من مصدر الوقود المفضل، وهو الكربوهيدرات.

ووجد الباحثون أن تنفيذ برنامج تدخل لإدارة الإجهاد لمدة 8 أسابيع أدى إلى انخفاض كبير في مؤشر كتلة الجسم (BMI) للأطفال والمراهقين الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة.

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