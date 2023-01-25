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برشلونة وريال مدريد يقتحمان سباق التعاقد مع زميل ميسي

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ارتبط اسم أحد نجوم الأرجنتين، بالانتقال للعب في الليجا، خلال الفترة المقبلة، بحسب تقرير صحفي برتغالي.

وكانت تقارير قد أكدت رفض بنفيكا لعرض من تشيلسي قيمته 74 مليون يورو، لبيع نجم الوسط إنزو فرنانديز، في الميركاتو الشتوي الجاري.

وبحسب صحيفة "ريكورد" البرتغالية، فإن برشلونة وريال مدريد، دخلا سباق التعاقد مع فرنانديز، الذي تم اختياره أفضل لاعب شاب في مونديال قطر، الذي توج به منتخب بلاده.

ويتمسك بنفيكا بالحصول على قيمة الشرط الجزائي كاملة، البالغة 120 مليون يورو، من أجل الموافقة على التخلي عن إنزو.

ومع ذلك، فقد انتشرت تلك التقارير، على الرغم من وجود أزمة اقتصادية في برشلونة، وكذلك الخضوع لقوانين اللعب المالي النظيف.

ويبحث برشلونة عن لاعب وسط جديد، في ظل انتهاء عقد سيرجيو بوسكيتس، بانقضاء الموسم الجاري، وحاجة الفريق للتعاقد مع بديل.

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