ثاني مباراة لكريستيانو رونالدو.. تعرف على موعد مباراة الاتحاد ضد النصر في كأس السوبر السعودي 2023، يبحث محبي الرياضة عن موعد مباراة الاتحاد ضد النصر.

وتشهد المباراة تواجد اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، في ثاني مشاركاته الرسمية مع نادي النصر السعودي، وذلك في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2023.

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مباراة النصر والاتحاد

يستقبل ملعب "الملك فهد الدولي" في العاصمة الرياض قمة كبيرة تجمع بين النصر والاتحاد، وذلك في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2023.

وذلك في ثاني مشاركاته الرسمية بقميص النصر، أما فريق الاتحاد على الجانب الآخر يعيش حالة ممتازة للغاية رفقة مدربه البرتغالي نونو سانتو، ولم يتلق سوى هزيمة واحدة على مدار الموسم كانت أمام الهلال.

يذكر أن الاتحاد حلّ وصيفًا للدوري السعودي الموسم الماضي مما أهله للمشاركة في السوبر،، وأتى النصر ثالثًا، وشارك لحلول الهلال بطل الدوري وصيفًا لبطولة الكأس.

موعد مباراة النصر والاتحاد

من المقرر أن تنطلق مباراة النصر ضد الاتحاد في كأس السوبر السعودي هو الخميس الموافق 26 يناير/ كانون الثاني 2023، على ملعب "الملك فهد الدولي".

وتنطلق صافرة المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

والفائز في هذه المباراة سوف يضرب موعدًا في النهائي على ملعب "الملك فهد الدولي: أيضًا، أمام المنتصر من مواجهة الهلال والفيحاء.

تردد قناة SSC الرياضية

تردد قناة السعودية الرياضية

تردد قناة SSC الجديد 2023 على نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة SSC الجديد 2023 على عرب سات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب أفقي.

التردد: 12418.

ويُذكر أن قناة السعودية الرياضية SSC الجديدة 2023، تعرض مباريات الدرجة الأولى الدوري السعودي.

وتعتبر قنوات السعودية الرياضية من أهم القنوات العربية الناقلة للمباريات والفعاليات الرياضية العربية والاجنبية الهامة.

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